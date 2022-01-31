США – друг номер один, – Маркарова заперечила суперечності між Києвом і Вашингтоном

Відносини України та США наразі перебувають на найвищому рівні за останні 30 років. Жодних суперечностей між владою обох країн немає.

Відповідну заяву про поточні відносини Вашингтона та Києва та можливі проблеми у них в ефірі каналу зробила пані посол України в США Оксана Маркарова.

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Між Україною та США немає суперечностей

Дипломатка спростувала інформацію ЗМІ про те, що між українською та американською владою існують розбіжності щодо загрози вторгнення Росії в Україну.

Жодних суперечностей немає. Послухайте, у нас можуть бути деякі дискусії, різниця у поглядах, але США є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один,

– заявила Маркарова.

Пані посол наголосила, що наразі відносини Києва та Вашингтона перебувають на найвищому рівні за всі 30 років відновлення незалежності України.

Чутки про суперечки між Зеленським та Байденом

Після останньої телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена видання CNN написало, що розмова президентів нібито пройшла "не так добре, як хотілось би". Мовляв, виникли розбіжності, які стосувались "рівнів ризику щодо російської атаки".

Американський лідер начебто повідомив українському, що вторгнення – майже неминуче. Водночас Зеленський заявив, що загроза є "небезпечною, проте неоднозначною".

Після цього інформацію про суперечку спростували з обох сторін. Зокрема, в Офісі Президента повідомили, що "коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін", все інше – домисли та спекуляції.

У Білому домі наголосили, що Байден попередив, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вдертися в Україну в лютому 2022 року. Водночас лідер США сказав це публічно.

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