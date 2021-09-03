США готові брати участь у нормандському форматі, – Єрмак

Після зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом глава ОПУ Андрій Єрмак заявив про готовність США до участі в нормандському форматі. Втім, досі залишається важлива умова, яка повинна бути виконаною.

Як пояснив глава Офісу Президента, який разом з Володимиром Зеленським перебуває в Сполучених Штатах, для участі США повинна бути згода всіх інших учасників формату.

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Переговори можуть статися, коли є згода на це всіх сторін. Можу тільки сказати, що Сполучені Штати – і вони підтвердили це – готові брати участь,

– заявив Андрій Єрмак.

Він пояснив, що коли Штати приєднаються до нормандського формату, то зроблять все можливе для того, щоб допомогти Україні припинити війну й гарантувати дійсно стійку систему безпеки.

Крім того, очільник Офісу Президента уточнив, що питання заміни мінського формату або відмова від нього під час офіційного візиту української делегації в США не розглядалися.

Коротко про нормандський формат: