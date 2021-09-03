США готові брати участь у нормандському форматі, – Єрмак
Джерело:"Право на владу"
Після зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом глава ОПУ Андрій Єрмак заявив про готовність США до участі в нормандському форматі. Втім, досі залишається важлива умова, яка повинна бути виконаною.
Як пояснив глава Офісу Президента, який разом з Володимиром Зеленським перебуває в Сполучених Штатах, для участі США повинна бути згода всіх інших учасників формату.
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Переговори можуть статися, коли є згода на це всіх сторін. Можу тільки сказати, що Сполучені Штати – і вони підтвердили це – готові брати участь,
– заявив Андрій Єрмак.
Він пояснив, що коли Штати приєднаються до нормандського формату, то зроблять все можливе для того, щоб допомогти Україні припинити війну й гарантувати дійсно стійку систему безпеки.
Крім того, очільник Офісу Президента уточнив, що питання заміни мінського формату або відмова від нього під час офіційного візиту української делегації в США не розглядалися.
Коротко про нормандський формат:
- Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі, в якому беруть участь Україна, Росі, Німеччина й Франція. Ключова тема – російська збройна агресія проти України.
- Формат отримав свою назву через першу зустріч, яка 6 червня 2014 року відбулась у французькій Нормандії – у місті Бенувіль.
- Поки що остання зустріч відбулась 9 грудня 2019 року в Парижі. На ній Україну вперше представляв президент Володимир Зеленський, а не Петро Порошенко.
- Розмови про можливе приєднання до переговорного процесу США тривають протягом останніх кількох років. Також були розмови й про можливе приєднання Великої Британії.