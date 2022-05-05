США готові для додаткових санкцій проти Росії після оголошення шостого пакета ЄС, – Байден

Санкційний штурм навколо Росії набирає оберти. Президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти держави-агресорки.

Після того, як Європейський Союз та Велика Британія оголосили про чергові санкції проти Росії, президент США Джозеф Байден заявив, що "ми завжди відкриті до додаткових санкцій".

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Байден про санкції проти Росії

На цьому тижні я буду говорити з членами G7 про те, що ми збираємося робити чи ні,

– додав Байден журналістам у Білому домі, обговорюючи економіку США.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала новий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт російської нафти. Проте вона наголосила, що це не станеться миттєво. Йдеться про поступовий процес відмови від російської сировини. Також туди входять пропозиції щодо:

відключення найбільшого російського банку "Сбербанк" та двох інших потужних банків держави-агресорки від системи SWIFT;

формування списків осіб, які вчинили воєнні злочини у Бучі, що на Київщині;

відключення трьох державних мовників від європейського етеру. Йдеться про ті медіа, які поширюють брехню Путіна.

Повідомляють, що Єврокомісія уже передала шостий пакет санкцій проти Росії для розгляду країнам-членам Європейського Союзу.

Водночас очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс у середу, 4 травня, оголосила про подальші санкції проти 63 громадян Росії та організацій. Зокрема, до британського санкційного списку потрапили російських медіа-компаній, які "стоять за жорстокою кампанією Путіна з дезінформації" та їхні співробітники.

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