США готові допомогти припинити війну: Єрмак уточнив теми розмови Зеленського і Байдена

Глава Офісу Президента розповів, про що саме говорили два президенти тет-а-тет. Ключовою темою була війна на Сході та можливі виходи її припинити.

США висловили готовність допомогти Україні припинити війну. Про це Андрій Єрмак заявив у телефонному включенні в ефір зі США.

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Про Мінський формат Зеленський і Байден не говорили

По-перше, на зустрічі не розглядали питання заміни чи відмови від мінського формату. Україна подекуди піднімає цю теми, втім на зустрічі із Байденом, про це не мовилося.

Як розповів керівник Офісу Президента, розглядалося залучення США до глобального вирішення питання щодо безпеки України. Тут зокрема йдеться про "Північний потік-2". Україна нагадала: розглядає цей проєкт не як комерційний, а як загрозу безпеці.

"Допомогти Україні припинити війну"

Андрій Єрмак зазначив: аби Україна, США і Росія сіли за стіл переговорів через Донбас потрібна угода усіх трьох сторін. Вочевидь, ідеться про те, що проблеми із погодженням формату будуть через Росію.

Щодо згадки на зустрічі про долучення до нормандського формату, глава Офісу Президента, не уточнив.

Втім, США зі свого боку готові сприяти розвитку України та її безпеці.

Можу вам сказати, що Сполучені Штати готові, і вони підтвердили це: приймати участь і зробити усе можливе від них, щоб допомогти Україні припинити війну,

– розповів глава ОП.

Як сам Володимир Зеленський прокоментував зустріч з Джо Байденом: відео

Зустріч Зеленського і Байдена: головне

Зеленський провів понад 2-годинну зустріч з Джо Байденом.

Розмова відбувалася тет-а-тет без камер. Згодом президенти оприлюднили спільну заяву у вигляді тексту. Спільного брифінгу опісля переговорів вони не давали.

За результатом перемовин, США нададуть Україні дострокову військову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів. Це передбачає також надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь.

Україна також отримає 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для східних регіонів і 12,8 мільйона доларів для боротьби з COVID-19.

Зустріч президентів і її результати не сподобалася Росії. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пригрозив, що Росія буде уживати контрзаходів, якщо Україна приєднається до НАТО.

Повний текст публікації на сторінці "Право на владу"

"Допомогти Україні припинити війну": Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена.

"США готові зробити все, щоби допомогти Україні припинити війну і забезпечити стійку безпеку". Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи результати зустрічі президентів України та США. "Відмова від Мінського формату, це питання не розглядалось, але розглядалось питання долучення США до глобального вирішення питання щодо безпеки України. Ви знаєте, це стосується питання Північного потоку. Тому що позиція України – розглядати Північний потік не як комерційний проєкт, а як питання, яке стосується національної безпеки. Це питання розглядалось і під час тет-а-тету президентів і під час розмови в широкому колі", - сказав Єрмак.