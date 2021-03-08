США готують кібератаки проти Росії, – ЗМІ

Сполучені Штати протягом наступних 3 тижнів планують завдати контрудар по російських мережах. Кібератаки проводитимуть у поєднанні з економічними санкціями.

Про це видання пише з посиланням на посадовців США. За їхніми словами, атаки будуть прихованими для світу, але "очевидними для російської розвідки, збройних сил і президента Володимира Путіна".

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Кібератаки США проти Росії

За інформацією джерел, перший серйозний крок очікується протягом наступних 3 тижнів. Це буде низка контрударів по російських мережах.

Чиновники також уточнили, що ці заходи поєднуватимуть з економічними санкціями, а також розпорядженням президента Джо Байдена щодо посилення федеральних урядових мереж після російських хакерських атак.

Видання наголошує, що це питання набуло особливої актуальності в Білому домі, Пентагоні та спецслужбах після викриття прогалин в системі Microsoft. А від них найбільше постраждали малий бізнес, органи місцевого самоврядування та ключові військові підрядники.

Хакерські атаки на Сполучені Штати: що відомо