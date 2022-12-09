Ракети для HIMARS і снаряди на 275 мільйонів: США готують новий пакет допомоги Україні, – ЗМІ

США готуються надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Він включатиме засоби для посилення протиповітряної оборони та боротьби з атаками дронів.

Журналісти ознайомились з документом про допомогу. Зазначають, що її можуть оголосити вже в п'ятницю, тобто сьогодні 9 грудня.

До речі Більше ніж просив Байден: у США підтримали оборонний бюджет з потужною допомогою Україні

Яке саме обладнання можуть надати

Наразі невідомо, яке саме обладнання для боротьби з безпілотниками та ППО хочуть надати США. Припускають, що Пентагон також відправить:

ракети для пускових установок HIMARS, які виготовила компанія Lockheed Martin Corp,

155-мм боєприпаси,

військові машини Humvee,

генератори.

Представник Ради національної безпеки не коментував пакет допомоги. Однак журналісти зазначають, що вміст і розмір допомоги можуть змінюватися, поки їх не підпише президент.

Додали, що ці 275 мільйонів доларів покриє Управління президентського скорочення коштів (PDA), яке дозволяє США швидко передавати зброю без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Військова допомога США у 2023 році

Напередодні Штати схвалили оборонний бюджет. У ньому передбачили виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Ба більше, ця сума на 500 мільйонів більша, ніж просила адміністрація Байдена на початку року.