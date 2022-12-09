Ракети для HIMARS і снаряди на 275 мільйонів: США готують новий пакет допомоги Україні, – ЗМІ
Джерело:Reuters
США готуються надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Він включатиме засоби для посилення протиповітряної оборони та боротьби з атаками дронів.
Журналісти ознайомились з документом про допомогу. Зазначають, що її можуть оголосити вже в п'ятницю, тобто сьогодні 9 грудня.
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Яке саме обладнання можуть надати
Наразі невідомо, яке саме обладнання для боротьби з безпілотниками та ППО хочуть надати США. Припускають, що Пентагон також відправить:
- ракети для пускових установок HIMARS, які виготовила компанія Lockheed Martin Corp,
- 155-мм боєприпаси,
- військові машини Humvee,
- генератори.
Представник Ради національної безпеки не коментував пакет допомоги. Однак журналісти зазначають, що вміст і розмір допомоги можуть змінюватися, поки їх не підпише президент.
Додали, що ці 275 мільйонів доларів покриє Управління президентського скорочення коштів (PDA), яке дозволяє США швидко передавати зброю без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Військова допомога США у 2023 році
Напередодні Штати схвалили оборонний бюджет. У ньому передбачили виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Ба більше, ця сума на 500 мільйонів більша, ніж просила адміністрація Байдена на початку року.