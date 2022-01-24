США готують відповідь Росії у разі вторгнення в Україну

У Пентагоні США готують заходи у відповідь проти можливої агресії Росії проти України. Серед них - перекидання американських війсь ближче до території України.

США можуть ввести свої кораблі у Чорне море. Такі заходи голові Білого дому запропонував очільник Пентагону Ллойд Остін.

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Які заходи вживатуть США

Перед можливими російським вторгненням США розглядають варіант пересування своїх військ у Європі ближче до українського кордону. Зокрема до Польщі та Румунії.

Також Ллойд Остін запропонував Джо Байдену дозволити польоти бомбардувальників над територією Східної Європи. Крім того, серед варіантів є і введення американських кораблів у Чорне море.

Ці варінти глава Пентагону запропонував, щоб заспокоїти союзників по НАТО та посилити їхню оборону, особливо тих країн, які межують з Україною. Також Пентагон США прагне продемонструвати єдність Альянсу та стримати російську агресію.

Загроза російського вторгнення: коротко про останні новини

На фоні загрози російського вторгнення кілька країн почали евакуацію дипломатів з України. Зокрема на цей крок уже пішли США, Велика Британія, Австралія та Німеччина. В Австрії кажуть, що мають план евакуації, але втілювати його поки що рано.

Водночас Польща, Чехія, Данія, Латвія та Естонія заявили про відсутність таких намірів. У ЄС також заявили, що причин для евакуації немає.

Верховна Рада планує ухвалити звернення до міжнародної спільноти через військовий шантаж з боку Росії.

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