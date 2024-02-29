Сполучені Штати готуються до великої війни та посилюють можливості армії, – AP

Армія США скорочує чисельність своїх військ і готується до майбутніх війн великого масштабу. Там терміново проводять реструктуризацію війська з метою посилення можливостей.

Війська США натрапили на труднощі у наборі особового складу, що ускладнює заповнення вакансій. Американська армія зменшує свою чисельність на 24 тисячі осіб (тобто майже на 5%) та проводить реструктуризацію з метою підготовки до можливості проведення майбутньої великої війни.

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Які зміни плануються в армії США

Йдеться про скорочення переважно тих посад, які залишалися незайнятими, а не реальних солдатів. Зокрема це стосується посад, пов'язаних із боротьбою з повстанцями, яких було багато під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні вони не так потрібні. Близько 3 000 осіб буде скорочено в армійських силах спеціальних операцій.

Ми відходимо від боротьби з тероризмом і повстанцями. Ми хочемо підготуватися до великомасштабних бойових операцій,

– пояснив міністр армії США Крістін Вормут.

Загальна кількість американських військових, які перебувають на службі, зараз становить близько 445 000 солдатів. Згідно з новим планом, США прагнуть упродовж наступних п'яти років залучити нових військовослужбовців та досягти рівня 470 000.

Америка планує сформувати підрозділи протиповітряної оборони та протидії безпілотникам, а також п'ять нових оперативних груп по всьому світу з підвищеними здібностями у галузі кібербезпеки, розвідки та ведення дальніх операцій.

У США прокоментували ймовірність відправлення військ в Україну

Представниця Ради національної безпеки Едріен Вотсон заявила, що американські війська воювати на території України не будуть.

За її словами, Байден хоче, щоб Конгрес США розблокував пакет військової допомоги, аби ЗСУ мали необхідні для захисту від російського вторгнення зброю та боєприпаси. Американський лідер бачить у цьому шлях до перемоги.

Офіційний представник Білого дому також заявив, що США не планують надсилати ані свої, ані війська НАТО в Україну.

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