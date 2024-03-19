Допомога від США у вигляді кредиту: Кулеба заявив, що не шокований такою ініціативою

Нещодавно американський сенатор Ліндсі Грем підтримав ідею надання військової допомоги для України від США у вигляді кредиту. Однак українська сторона не здивована від такої ініціативи Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив, що українській стороні ще не відомі жодні деталі пропозиції надавати військову допомогу з боку США у вигляді позики, передає 24 Канал.

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Допомога у вигляді позик

Дмитро Кулеба розповів, що Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. За його словами, дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик.

Ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів,

– додав очільник українського МЗС,

Він стверджує, що українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США стосовно допомоги ще не було прийнято. Попри те, що вже наближається кінець березня, обговорення ще триває.

Водночас? як зазначив Кулеба, найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні. Він зауважив, що наша держава прагне, аби ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги.

Спікер Джонсон порадив республіканцям готувати пропозицію

За даними Politico, спікер Палати представників США Майк Джонсон порадив республіканцям готувати пропозицію оформити хоча б частину військової допомоги для України у вигляді кредиту.

Варіант кредиту серйозно сприймається і в Палаті представників, де допомога Україні застопорилася на кілька місяців,

– запевняє видання.

Зокрема, за попередньою інформацією, деякі республіканці перебувають у контакті з орбітою кандидата в президенти США Дональда Трампа, щоб подивитися, чи зможуть вони домогтися від нього схвалення цієї ідеї.

"Демократи з Білого дому і нижче дуже зацікавлені в допомозі Україні", – запевнив один із високопоставлених помічників Республіканської партії в Палаті представників.