У США хочуть навчати українських пілотів на літаках НАТО: внесли законопроєкт

У Конгрес США внесли законопроєкт, який передбачає навчання українських льотчиків-винищувачів. Тренуватись вони, згідно з документом, мають на американських бойових літаках.

Про це повідомив в соцмережах конгресмен Адам Кінзінгер. Він є ветераном Повітряних сил США.

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Конгресмен зустрівся з 2 українськими пілотами

Кінзінгер опублікував фото з двома українськими пілотами, які прибули в Сполучені Штати. Політик зазначив, що це той випадок, коли льотчикам є про що поговорити.

Ці чоловіки є льотчиками ВПС України. Багато людей думали, що вони вийдуть з бою в перший день, але вони все ще в ньому. Я вніс законопроєкт про їхнє навчання на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16,

– наголосив Кінзінгер.

США мають допомогти Україні встановити панування в повітрі

У законопроєкті мовиться, що американські інструктори зможуть навчати українських пілотів, а також техперсонал, на F-15 та F-16. Таким чином, за наявності кваліфікованих кадрів, Вашингтон може розглядати відправку цих літаків Україні.

Оскільки цей конфлікт продовжує розгортатися, нам потрібно переосмислити наше довгострокове стратегічне планування, щоб допомогти нашим українським союзникам. Це включає навчання пілотів на додаткових літаках, які можуть стати їм доступними,

– сказала ще одна авторка документа конгресменка Кріссі Хулахан.

В ефірі американського телебачення виступали українські пілоти

Напередодні в ефірі FOX News з'явились двоє представників Повітряних сил Укрїни. Це бойовий льотчик з позивним "Джус" та підполковник Денис Смажний. Вони наголосили на необхідності додаткової допомоги від США.

"Джус" сказав, що українські пілоти змушені працювати на застарілих радянських літаках, проте задля того, аби встановити панування в повітрі та захистити українські міста, Україні потрібна краща авіація.

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Військова допомога Україні від США: коротко

Згідно з оприлюдненою інформацією, найбільше Україні зброєю та фінансами допомогли США – вони пообіцяли 23,95 мільярда доларів допомоги.

У Європі лідери – це Польща та Британія.

Пентагон нещодавно повідомив, що розглядає додаткову відправку в Україну систем HIMARS. Мовиться про 4 додаткові установки.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на фронті вже працюють самохідні німецькі Panzerhaubitze2000.

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