Байден намагається повернути США статус країни-лідера екологічних ініціатив – Голос Америки

Джозеф Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату. Після того, як Дональд Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди, адміністрація Байдена прагне повернути країні статус лідера екологічних ініціатив.

З першого дня на посаді президента Байден переконує, що питання зміни клімату є для нього одним з пріоритетних. Водночас Саміт має продемонструвати світовим лідерам серйозність його намірів.

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Світ продовжує засуджувати агресію Росії

У світі занепокоєні російським накопиченням військ на кордоні з Україною. Зокрема, провідні міжнародні видання оприлюднили матеріали про напруження на кордоні.

За різними даними, наразі від 100 до 150 тисяч російських військових дислоковані на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Докази нарощення російської авіації

Видання The Wall Street Journal опублікувало супутникові знімки, які демонструють нарощення російської авіації в окупованому Криму. За даними журналістів, Росія розмістила на півострові повітряно-десантні війська, механізовані й бронетанкові частини, бойові вертольоти та військовий госпіталь.

Напруга на Сході Україні зростає

Журналісти The New York Times в одній зі статей зазначили, що мало хто з аналітиків вважає намір Москви вторгнутись на українську територію реальним. Однак напруга на Сході України зростає.

Військові навчання Росії у Чорному морі

Видання Axios, яке отримало доступ до внутрішніх документів Міністерства оборони України, оприлюднило інформацію про те, що Росія проводить військові навчання біля комерційних судноплавних шляхів у Чорному морі. Журналісти заявляють, що це загрожує українській економіці.

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