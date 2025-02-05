Бажають кращого життя: спецпосланець США закликав палестинців переселитися із Сектору Гази

У США загорілися ідеєю переселити палестинців із Сектору Гази. Людям рекомендують не бути прив'язаними до цієї землі, щоб мати краще життя.

Так, команда Трампа заявила про готовність взяти під контроль Сектор Гази і відбудову регіону, щоб перетворити його на "близькосхідну рив'єру". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Трамп хоче бути прозорим з палестинцями

США обіцяють палестинцям, що вони можуть розпочати краще життя – "кращі можливості, кращі фінансові умови, кращі прагнення".

Усього цього наразі вони не мають, бо "ставлять намет у Секторі Гази" серед 30 000 боєприпасів, які можуть вибухнути будь-якої миті.

"Мир у регіоні означає краще життя для палестинців. Краще життя не обов'язково пов'язане з фізичним простором, у якому ви перебуваєте сьогодні", – сказав посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Він заявив, що Трамп закликає зробити життя цих людей краще.

Президент каже: "Зробімо для цих людей краще. Даймо їм більше надії. Нехай вони зроблять цей вибір". І я думаю, що він має рацію,

– додав Віткофф.

Спецпосланець також наголосив, що Трамп "хоче бути прозорим з палестинським народом", і додав, що Газа буде непридатною для життя наступні 10 – 15 років.