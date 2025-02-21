США можуть повністю вийти зі складу ООН: конгресмени внесли законопроєкт

Республіканські конгресмени подали законопроєкт щодо виходу США з ООН через занепокоєння тим, що ця міжнародна гуманітарна та правозахисна організація не сприяє просуванню американських інтересів. Також вони вважають, що вона не відповідає політиці президента Дональда Трампа "Америка понад усе".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що відомо про законопроєкт щодо виходу США з ООН

Сенатор Майк Лі представив законопроєкт, який передбачає повний вихід США з ООН і її підрозділів, а також припинення фінансування цих організацій. Співавторкою законопроєкту стала сенаторка Марша Блекберн.

Сьогодні, 21 лютого, цей законопроєкт у Палаті представників планує представити конгресмен Чіп Рой, заявивши, що ООН та її структури не працюють в інтересах американців.

Організація Об’єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і майданчик для нападів на Америку та її союзників. Ми повинні припинити її фінансування. Оскільки президент Трамп змінює нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми маємо вийти з цієї фіктивної організації та зосередитися на реальних альянсах, що забезпечують нашу безпеку та процвітання,

– заявив Лі.

За даними Ради з міжнародних відносин США, Штати надають ООН більше фінансування, ніж будь-яка інша країна – у 2022 році внески Вашингтона склали понад 18 мільярдів доларів, що становить приблизно третину загального бюджету ООН.

"ООН отримує американські податки, водночас часто підриваючи наші інтереси, атакуючи наших союзників і підтримуючи наших противників. Що взагалі досягла ООН? Попри всі ці кошти та увагу, ця корумпована глобалістська організація протягом десятиліть не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям", – наголосив Рой.

Зокрема, він пригадав Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA), яке допомагає палестинським біженцям і їхнім нащадкам.

Проте ця організація втрапила у скандал після того, як розслідування ООН встановило, що співробітники UNRWA могли бути причетні до нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У відповідь на цей звіт США тимчасово припинили фінансування UNRWA у січні 2024 року.

Жодна розсудлива країна не миритиметься з цим,

– зазначив Рой.

Законопроєкт також передбачає, що США не братимуть участі в мирних переговорах за посередництва ООН і забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство в ООН або її дочірніх організаціях без схвалення Сенату.