Удар по власному гаманцю: чому США не зможуть заблокувати зброю для України

Адміністрація Трампа начебто може припинити роботу програми PURL, через яку Україна отримує американське озброєння, щоб змусити нас зупинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Проте голова Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко впевнений, що такі кроки є радше передвиборчим блефом, який у разі реалізації завдасть нищівного удару по американському ВПК та авторитету Вашингтона. Про це він розказав в ефірі 24 Каналу.

Чим погрожує адміністрація Трампа?

Інформаційна хвиля піднялася після публікації авторитетного видання Financial Times. Журналісти оприлюднили дані, що Білий дім намагається змусити Київ відмовитися від успішних атак на нафтову інфраструктуру ворога, використовуючи найболючіший важіль – військову допомогу.

На думку експерта, такий крок є вкрай небезпечним, адже через механізм PEARL європейські партнери фінансують закупівлю критично важливого для нас озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів до комплексів ППО Patriot.

Чому США невигідно зупиняти контракти

Якщо США таки наважаться заблокувати програму PEARL, це призведе до «паралічу» на світовому ринку зброї, де американські виробники вже зараз відчувають жорстку конкуренцію з боку Європи. Європейські країни купують зброю в США за власні гроші, і зрив цих поставок продемонструє ненадійність Вашингтона як партнера.

Обрив таких контрактів для США – це перш за все найгірше для самої Америки. Питання в тому, що вони втратять авторитет як надійного поставщика зброї. Автоматично це викликало певний параліч на ринку зброї саме в американських продажах... До 10% втратили американські виробники зброї на вартості своїх акцій, тоді як європейські зросли на 50% і більше,

– зазначає експерт.

Ба більше, на світовому ринку озброєнь «пустого місця не буває». Росію звідти практично витиснули, і якщо США добровільно відмовляться від контрактів, їхнє місце миттєво займуть європейські зброярі або Китай.

Поведінка Трампа у цій ситуації виглядає парадоксальною. "Що Трамп жадібний... тут взагалі парадокс, знаєте, видається, що Трамп продає себе за американські долари. В цілому, так бажає заробити американські долари в чужих країн. Це, напевно, нонсенс", – каже Іван Тимочко.

Довідково. PURL – це фінансово-логістичний інструмент багатосторонньої підтримки України. Його головна особливість полягає в оптимізації замовлень для американського військово-промислового комплексу (ВПК) за кошти третіх сторін.

Європейське фінансування: країни ЄС та інші донори виділяють кошти на закупівлю дефіцитного озброєння для України.

Американські потужності: замовлення на основі європейських грошей розміщуються безпосередньо на заводах США (наприклад, Raytheon, Lockheed Martin).

Номенклатура поставок: через цей механізм фінансуються найбільш критичні засоби протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot.

Зупинка програми з боку Адміністрації США не просто залишить Україну без ракет для ППО у середньостроковій перспективі, але й заморозить багатомільярдні європейські контракти, що вже підписані з американськими виробниками. Це призведе до падіння акцій компаній США та втрати контрактів на користь європейських зброярів.