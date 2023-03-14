США прагнуть якнайшвидше забрати збитий безпілотник, щоб він не потрапив до рук Росії

Вдень 14 березня над Чорним морем впав безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper, який слідкував за ситуацією в акваторії. Він є одним із найбільш смертоносних БПЛА, які коли-небудь створювали.

За даними європейське командування Збройних сил США, MQ-9 впав через те, що його перехопив і вдарив російський літак Су-27. Однак оскільки збиття відбулося у міжнародних водах, то Штати прагнуть швидко його забрати назад.

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БПЛА містить багато передових технологій

Причина такого поспіху у цінності самого БПЛА для розвідки, адже машина містить багато передових технологій. І США не хочуть, щоб вони потрапили до рук Росії.

При цьому генерал ВПС США Джеймс Хекер заявив, що безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайні операції в міжнародному повітряному просторі".

Наш БПЛА MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його було перехоплено і збито російським літаком, що призвело до падіння і повної втрати MQ-9,

– сказав він.

Про інцидент вже доповіли Президенту США Джо Байдену, а також усім 30 державам-членам НАТО. Натомість коментарів щодо збиття БПЛА та стану Су-27 від російської влади та військових наразі не було.

Що відомо про збиття американського БПЛА

У європейському командуванні повідомили, що перед зіткненням два російських літаки Су-27 в міжнародних водах Чорного моря "летіли перед MQ-9 Reaper у нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері". Також вони кілька разів навмисно скидали пальне перед американським безпілотником, що призвело до того, що пропелер БПЛА був пошкоджений.

У результаті, як, зокрема, повідомляє видання Politico з посиланням на джерела, безпілотник буцімто остаточно збили за рішенням американського командування. Вирішили це робити тому, що його пропелер зачепив російський літак Су-27 й це нібито все одно призвело до втрати БПЛА.

. Q-9 Reaper – це дистанційно керований БПЛА, який використовується для спостереження та розвідки, а також для атак. Він може бути оснащений ракетами, але за словами європейського командування США, збитий сьогодні безпілотник був виключно розвідувальним дроном та виконував звичайну операцію.