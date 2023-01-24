США та Ізраїль проводять найбільші в історії військові навчання

США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання. Вони почались 23 січня.

Навчання назвали Juniper Oak. У них візьмуть участь винищувачі та бомбардувальники.

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Що відомо про навчання США та Ізраїлю

У навчаннях візьмуть участь 6 500 американських військовослужбовців і 1 100 ізраїльських. Також буде залучено 100 американських літаків. Серед них – літаки-заправники, винищувачі та бомбардувальники. З боку Ізраїлю будуть 42 літаки.

До навчань також залучать групу авіаносця ВМС США "Джордж Буш", яка охопить усі сфери ведення бойових дій включно з космічною і радіоелектронною боротьбою.

Зазначається, що навчання Juniper Oak підкреслюють міцність альянсу США та Ізраїлю.

США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині

У Німеччині розпочалася розширена бойова підготовка збройних сил США військових України. Навчання пройдуть близько 500 військовослужбовців.

Так, ці навчання мають на меті відточити навички українських сил, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-яким атакам російських окупантів. На навчаннях наші військові дізнаються, як краще пересуватися та координувати свої підрозділи, використовуючи комбіновану артилерію, бронетехніку та наземні сили.

До речі, США вже навчили понад 3 100 українських військовослужбовців тому, як використовувати та обслуговувати певну зброю та техніку, включно з гаубицями, бронетехнікою та високомобільною артилерійською ракетною системою, відомою як HIMARS.