Трамп знову наполягав, що Канада має стати американським штатом: як відреагував Трюдо

Дональд Трамп на тлі відставки прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо знову заявив, що ця країна "повинна стати 51-м штатом США". Обраний президент США знову сказав, що його країна "витрачає мільярди" на північного сусіда.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у його резиденції в Мар-о-Лаго, який транслює PBS News.

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Що знову сказав Трамп про Канаду

Дональд Трамп знову пригрозив запровадити значні тарифи на Канаду, заявивши, що має намір використати "економічну силу", щоб "придбати" її північного сусіда.

Обраний президент США також знову висміяв колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, який оголосив, що піде у відставку, назвавши його "губернатором", а не прем’єр-міністром Канади.

Трамп стверджує, що США та Канада разом становлять "економічну силу", яка "дійсно буде чимось".

Ви позбудетеся цієї штучно накресленої лінії, подивіться, який це має вигляд, і це також буде набагато краще для національної безпеки,

– сказав республіканець.

Трамп також висловив занепокоєння щодо військових витрат Канади.

"У них по суті немає армії. У них дуже невелика армія. Вони покладаються на нашу армію. Це все добре, але, ви знаєте, вони повинні за це платити. Це дуже несправедливо", – сказав він.

Окрім того, Дональд Трамп наголосив, що Сполученим Штатам "не потрібні канадські автомобілі, молочні продукти чи пиломатеріали".

До цього новообраний президент США опублікував допис у соцмережі Truth Social, де написав, що "багато людей у Канаді хотіли б, щоб їхня країна була 51-м штатом США".

Сполучені Штати не можуть довше страждати від величезного торгівельного дефіциту та субсидій, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку,

– написав Трамп.

Він також наголосив, що, якби Канада об'єдналася з США, то "не було б тарифів, податки значно знизилися б", і канадці були б "повністю убезпечені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно оточують їх".



Трамп знову заговорив, що Канада має стати 51-м штатом США / Фото з соцмереж

Якою була реакція Трюдо на слова Трампа

Джастін Трюдо у соцмережі Х виклав допис, де відреагував на всі заяви Дональда Трампа щодо Канади як американського штату. Канадський прем'єр зауважив, що на цього ніколи не станеться.

Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів,

– написав Трюдо.

Він також наголосив, що робітники та громади в обох країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшими партнерами у торгівлі та безпеці.

До слова, Джастін Трюдо 6 січня оголосив про те, що збирається іти у відставку з посади лідера Ліберальної партії. Водночас він наголосив, що поки залишиться на посту прем'єра до того, як його партія обере нового лідера.