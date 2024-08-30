США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо завершення війни в Україні, – Салліван

США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні. Країни мають різний погляд на це питання.

Про це у ході брифінгу 29 серпня повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає 24 Канал.

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Обговорення війни в Україні

Джейк Салліван стверджує, що Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

Ми мали можливість обмінятися думками щодо війни проти України протягом останніх трьох днів. Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України",

– каже Салліван.

За його словами, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.

Нагадаємо, що радник президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілись 29 серпня. Зокрема, вони обговорили повномасштабну війну між Росією та Україною. Найближчим часом запланована розмова Сі Цзіньпіна і Байдена.