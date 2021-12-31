У США лісові пожежі знищили сотні житлових будинків
Джерело:CNN
Центральну частину американського штату Колорадо 30 грудня накрили сильні лісові пожежі. Внаслідок вогняної стихії вже постраждали щонайменше 6 людей.
Місцевих мешканців евакуювали
Пожежу спричинив сильний вітер, який рухався зі швидкістю 128 – 160 кілометрів на годину. Про це заявили представники місцевої влади.
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Подекуди пориви вітру сягали навіть 184 кілометрів на годину.
Через вогняну стихію мешканцям міст Суперіор та Луїсвілл в окрузі Боулдер довелося евакуюватися. Крім того, у безпечніше місце перевезли пацієнтів місцевої лікарні.
Наслідки пожежі
- За оцінками шерифа міста Суперіор Джо Пелле, вогонь знищив там близько 580 житлових будинків та інших споруд.
- Стихія охопила торговельний центр та готель.
- У Луїсвіллі пожежа розкинулася на майже 650 гектарів.
- Правоохоронці допускають загрозу летальних випадків.
Через пожежу штат опинився у сильному диму / Фото KMGH
Дуже мало часу, щоб вибратися з будинку та забрати важливі речі. Відновлення життя стане важким процесом для сімей Колорадо, які постраждали,
– наголосив шериф.
Він розповів, що пожежа миттю знищила ціле футбольне поле. Усю ситуацію ускладнює ще й сильний дим, який накрив міста.
Торнадо в Кентуккі
10 – 11 грудня американським штатом Кенкуккі пронісся сильний ураган. Унаслідок нього загинуло щонайменше 74 людини, ще сотню розшукували.
Президент США Джо Байден визнав торнадо у Кентуккі катастрофою федерального рівня. У штаті оголосили надзвичайний стан.
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