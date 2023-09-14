Блінкен розкрив стратегічні цілі США в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про мету США в Україні. Головне – допомогти Україні перемогти та забезпечити її процвітання в майбутньому.

За словами Блінкена, мета Сполучених Штатів в Україні полягає в тому, щоби завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресії, а також забезпечити економічне, військове й демократичне процвітання Української держави в майбутньому.

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У США розповіли про свою мету в Україні

Блінкен наголосив, що дуже важливо, аби Росія не досягла успіху в Україні. Оскільки якщо дати агресору перемогти, це може запустити інші конфлікти по всьому світу.

Кінцева мета є подвійною. Насамперед звичайно, це відмовити Росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже говорив, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль,

– сказав він.

Держсекретар США підкреслив, що Росія вже зазнала невдачі у своїх намаганнях стерти Україну з карти, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, а також приєднати її до Росії. Тому тепер, за словами Блінкена, від українців залежить, де саме будуть проведені кордони. Наразі окупанти досі контролюють близько 17% території України.

І ми прагнемо підтримувати їх (українців – ред.), щоби максимально збільшити їхню здатність повернути решту території, яку захопила Росія,

– сказав Блінкен.

Україна повинна не лише вижити, але й процвітати

Ентоні Блінкен наголосив, що важливо,аби Україна не лише вижила, але й процвітала. У цьому контексті мета полягає в тому, "щоб Україна могла стати на ноги". Держсекретар США підкреслив, що Україна має досягти моменту, коли вона зможе міцно стояти самостійно у військовому, економічному й демократичному плані.