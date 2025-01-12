Стали ще точнішими: у США модернізували ядерні бомби

Сполучені Штати завершили модернізацію ядерної бомби B61-12 LPU. Це відбулося у рамках програми продовження терміну її служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне управління ядерної безпеки США.

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США модернізували ядерну бомбу

У США повідомили, що завершили модернізацію ядерної бомби B61-12 LPU, що продовжить термін її служби ще на 20 років. Як наголошують у Національному управлінні ядерної безпеки США, ці бомби, які запускаються з літаків, мають вирішальне значення для підтримки потенціалу ядерного стримування.

Відомо, що B61-12 LPU є останньою модифікацією ядерних бомб сімейства B61, які розгортаються на базах Повітряних сил США та НАТО. Вони мають строк служби понад 50 років, що робить їх найстарішою зброєю в арсеналі ядерних запасів США.

У Національному управлінні ядерної безпеки США додали, що модернізація B61-12 LPU розпочалася у 2008 році. Головною метою стало заміщення застарілих аналогів ядерних бомб, термін служби яких вичерпався.

Після модернізації бомба має меншу потужність, однак отримала більшу точність, адже замінили хвостове оперення.

Нині у США планують перейти до виробництва нового покоління ядерних бомб – B61-13. Запуск виробництва цього озброєння планується на 2026 рік.

До слова, на сьогодні США мають приблизно 3708 ядерних боєголовок. З них розгорнуто менше половини – 1770 боєголовок.