Уперше в історії: США можуть запровадити санкції проти підрозділу ЦАХАЛ, – ЗМІ

США можуть вперше в історії запровадити санкції проти одного із підрозділів Армії оборони Ізраїлю. Мовиться про батальйон "Нецах Єгуда".

Журналісти The Guardian зазначили, що цей підрозділ може отримати санкції через поводження з палестинцями на окупованому Західному березі річки Йордан у невизнаній державі Палестині.

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США можуть запровадити санкції проти "Нецах Єгуда"

Представники Державного департаменту США оголосили про намір накласти санкції на батальйон "Нецах Єгуда" Армії оборони Ізраїлю. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, батальйон опинився під пильною увагою через ймовірні порушення прав людини у ставленні до палестинців.

Цей безпрецедентний крок уряду США викликав сильну реакцію з боку ізраїльських політичних діячів, які пообіцяли чинити опір санкціям. Це перший випадок, коли уряд США обрав мішенню для санкцій конкретний підрозділ ЦАХАЛ в такий спосіб.

Крім того, ізраїльська газета Haaretz повідомила, що Сполучені Штати розглядають можливість запровадження аналогічних заходів проти додаткових поліцейських і військових підрозділів.

Запропоновані санкції, які будуть запроваджені відповідно до закону Ліхі 1997 року, заборонять передачу американської військової допомоги цим підрозділам і обмежать участь солдатів і офіцерів у тренуваннях з американською армією або в програмах, що фінансуються Сполученими Штатами.

Ця інформація з'явилася після ізраїльських авіаударів по місту Рафах на півдні Гази в суботу ввечері, в результаті яких загинуло 18 осіб, в тому числі 14 дітей, як підтвердили представники органів охорони здоров'я Гази.

Новини про введення санкцій з'явилася після заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо рішення, прийнятого за позовом про порушення Ізраїлем закону Ліхі. Він забороняє надавати військову допомогу поліцейським або армійським підрозділам, які грубо порушують права людини.

Реалізація Закону Ліхі призвела до блокування американської допомоги численним підрозділам по всьому світу, які були звинувачені в порушенні прав людини.

Батальйон "Нецах Єгуда", який входить до складу бригади "Кфір", спочатку був створений у 1999 році, щоб задовольнити релігійні переконання новобранців з ультраортодоксальних і національних релігійних громад, у тому числі з екстремістських поселень, і історично був розгорнутий переважно на Західному березі річки Йордан.