США можуть надати Україні гарантії безпеки, але не ті, які вимагає Київ, – CNN

Україна вимагає гарантів безпеки від захисних партнерів, у тому числі США, якщо наша країна таки не вступить в НАТО. Однак в США поки не готові дати ті гарантії, які вимагає України.

Україна може відмовитися від того, щоб стати членом НАТО, пішовши на поступки Росії. Але в замін Україна вимагає гарантії безпеки. Їх мають гарантувати західні країни, в тому числі США та Великобританія. Вони мають бути за зразком 5 статті НАТО про колективну оборону, коли напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всі країни НАТО.

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При цьому українці хочуть, щоб ці гарантії безпеки були ратифіковані урядами цих країн. Адже Україна вже має негативний досвід Будапештського меморандуму, де за відмову від ядерної зброї отримувала запевнення в захисті від США, Великобританії та Росії. Але це не допомогло, коли Росія напала на Україну – спочатку у 2014 році, коли захопила Крим та окупувала частину Донецької та Луганської областей. А згодом і у 2022 році, коли розпочала повномасштабне вторгнення, вже не прикриваючись "ополченієм".

Переговори як "димова завіса"

Правда американські політики завили, що поки рано говорити про гарантії безпеки для України. А дехто взагалі ставиться скептично до цього. Все через формат переговорів. Адже немає впевненості, що росіяни не використовують ці переговори як "димову завісу", щоб перегрупувати свої війська для нового наступу на Україну.

"Ми постійно обговорюємо з українцями способи, якими ми можемо допомогти забезпечити їх суверенність і безпеку. Але немає нічого конкретного щодо гарантій безпеки, про що я можу поговорити зараз", – заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

Інші європейські чиновники сказали, що вони так само чекають, щоб почути більше від українців, перш ніж робити щось публічно. А американський чиновник сказав, що переговори з Україною про контури того, як може виглядати домовленість про безпеку, все ще знаходяться на ранній стадії.

В CNN також відзначають, що зобов'язання перед Україною за зразком 5 статті НАТО малоймовірні, враховуючи, що США та багато їхніх союзників, у тому числі Великобританія, все ще не бажають поставити свої війська в пряме протистояння з російськими силами.

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Окрім того, країни-члени НАТО ще не вели активних дискусій в Альянсі щодо пропозиції безпеки України. Адже Україна спочатку має виграти війну.