США можуть оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією, – Bloomberg

У США нібито роздумують над тим, щоб оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Це б дозволило Штатам розпочати кримінальне переслідування вагнерівців, а також почати пошук активів ПВК по всьому світу.

Щоб зменшити тиск на себе: чому у Білому домі взялися за вагнерівців

США хочуть перешкодити поширенню присутності ПВК "Вагнера" в країнах Африки та на війні в Україні. Однак наразі Білий дім не схвалив остаточного рішення.

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Видання вважає, що санкції проти вагнерівців допоможуть Білому дому відвернути тиск з боку деяких чиновників, які закликають Джо Байдена назвати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

Пригожин шукає нових зеків для ПВК "Вагнера"

Раніше до складу ПВК "Вагнера" входили професійні бойовики, однак за 9 місяців війни Збройні Сили України встигли ліквідувати значну їхню частину. Отож від еліт практично нічого не залишилося. Власник ПВК Євгеній Пригожин вирішив набрати до складу свого угруповання зеків, які засудженні за вбивства та зґвалтування.

Тепер основне завдання вагнерівців – це не йти у наступ, а виконувати функцію "каральних загонів". Вони жорстоко поводяться та навіть вбивають своїх же – "мобіків", які не хочуть йти у бій як "гарматне м'ясо".

Однак навіть російських зеків виявилося замало для Пригожина, адже ЗСУ їх вправно посилають на "концерт Кобзона". Тепер "кухар" Путіна шукає поповнення для своєї армії у Білорусі та Центральноафриканській республіці.

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