Без істерики не обійшлося: у росіян палає через можливість надання Україні танків Abrams

Уже цього тижня у США можуть оголосити новий пакет військової допомоги, до якого, за інформацією ЗМІ, можуть увійти танки M1 Abrams. У Росії вже підгорає через таку ймовірність.

Неабияк підгоріло у посла Росії в США Анатолія Антонова. Дипломат назвав США нібито "агресором" у цій війні. Заяву посла Росії в США цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У російського посла істерика

Анатолій Антонов заявляє, що США намагаються завдати Росії стратегічної поразки. Дипломат ніби забув, що це позиція усього цивілізованого світу – агресор повинен програти.

І не обійшлося без традиційних погроз знищити американську техніку. Антонов каже, що "всі зразки техніки НАТО, будуть знищені". Мабуть, як HIMARS – російська армія "знищить" більше одиниць техніки, ніж Україна отримає.

Якщо США вирішать поставити танки, то такий крок неможливо буде виправдати доводами про "оборонну зброю". Це буде черговою зухвалою провокацією проти Росії. Ні в кого немає бути ілюзій, хто в поточному конфлікті – справжній агресор,

– істерично заявив дипломат.

Росія вже "знищила" американський танк

На початку цього року в Пентагоні відкинули ідею надання танків M1 Abrams через труднощі в обслуговуванні цієї техніки – мовляв, для ЗСУ більше підійдуть німецькі чи британські танки. Однак днями ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Вашингтон уже цього тижня може оголосити пакет допомоги Україні, до якого увійдуть 30 танків Abrams.

Причиною цього рішення могла стати "танкова епопея" в Німеччині, адже Берлін довго вагався з рішенням про надання Україні танків Leopard-2. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що рішення буде ухвалене в координації з партнерами, а джерела в Бундесвері говорили про те, що Берлін надасть танки тільки якщо такий же крок зробить Вашингтон.

Пентагон, до слова, поки не підтвердив і не спростував інформації про надання танків Україні. Однак у Росії вже "успішно знищили" американський Abrams. Такий фейк днями розповсюдили російські ЗМІ, використавши зображення кількарічної давнини зроблене не в Україні, заявивши про знищення американського танка під Соледаром. Тільки-от те, що цих танків в Україні ще немає, пропагандистів це не хвилює.