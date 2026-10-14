"Трамп дуже розлючений": у Білому домі досі думають зупинити обмін розвідданими з Україною

У Білому домі продовжують обговорювати можливість припинення передачі розвідувальної інформації Україні. Директор ЦРУ Джон Реткліфф виступає проти.

Як пише Semafor із посиланням на джерело в Білому домі, єдиної думки щодо подальших дій у Вашингтоні поки немає.

Білий дім ще не визначився

Трамп дуже розлючений. Він може віддати відповідний наказ,

– заявив співрозмовник.

Він припустив, що в Білому домі пропонують заблокувати передачу розвідданих саме для того, щоб унеможливити удари України по стратегічних об'єктах на території Росії.

Хоч остаточної крапки ще не поставлено, такі розмови в оточенні американського президента звучать все частіше. Проти цієї ідеї виступає, зокрема, директор ЦРУ Реткліфф.

Розмови про можливе припинення співпраці загострилися після того, як 12 жовтня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Тоді інформації про пуски заздалегідь не було, і цілі виявили вже під час атаки на столицю.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що союзники не попередили Україну про загрозу ударів.

Позиція Трампа та погрози через удари по НПЗ

Сам Дональд Трамп 14 жовтня запевнив, що Сполучені Штати не припиняли обмін розвідувальними даними та продовжують допомагати Україні.

Однак раніше представники Трампа вимагали від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Тоді американська сторона порушила питання про можливе припинення надання розвідданих, якщо Україна не зупинить удари по НПЗ ворога.