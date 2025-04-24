Дронів і літаків недостатньо: Україна без допомоги США змогла б розв'язати цю проблему

Дональд Трамп у березні 2025 року вже припиняв військову допомогу Україні. На тлі сьогоднішнього переговорного процесу щодо мирної угоди він може знайти привід знову залишити Київ без американської зброї та техніки.

Тоді постане питання, чи здатна та кількість авіації та дронів, запаси яких маємо, захистити Україну. Авіаексперт та заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу про системні проблеми, з якими може стикнутися український оборонно-промисловий комплекс.

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Головне завдання – об'єднатися

Храпчинський зазначив, що в Україні авіації та дронів недостатньо для того, щоб виграти війну. Тому що для цього потрібна далекобійне озброєння, тяжка техніка та багато інших засобів, адже не можна перемогти тільки завдяки дронам.

Водночас Україна має ту ж саму проблему, що і Європа, – придушене ОПК. Європейські країни розраховували на США щодо військової підтримки, але зараз Вашингтон пропонує їм давати більше грошей, а він продаватиме озброєння.

В Україні тривалий час, за його словами, не було будь-яких якісних розробок, з початком повномасштабного вторгнення залучені приватні компанії активно пропонували рішення, однак не було розуміння щодо єдиної стратегії розвитку.

Тому головне завдання зараз – об'єднатися Україні з Європою в зусиллях створення єдиної стратегії розвитку ОПК, яка б дозволила рухатись у напрямку сумісного оборонного альянсу,

– підкреслив авіаексперт.

В Європі є 36 систем Patriot, які працюють, або на яких навчаються. Якщо будуть створені єдині Сили протиповітряної оборони, то частина цих систем могла бути передислокована на територію України, а територію Європи могла б бути захищена також іншими засобами або класичною авіацією.

В межах цієї єдиної стратегії розвитку ОПК Європи і України ми зможемо запропонувати якісне технологічне рішення на тактичному рівні використання безпілотних систем,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Європа ж, за його словами, може нам запропонувати певні рішення з тактичної авіації, з протиповітряної оборони для того, щоб створити сумісний оборонний альянс, який зможе розв'язати ці проблеми.

Також європейцям важливо усвідомити, додав авіаексперт, що війна відбувається не в Україні, а на сході Європі. Якщо Україна паде, то наступною буде Європа. Тому треба зрозуміти, що ресурс, який тривалий час готувався і отримував досвід в Україні, може бути спрямований і проти Європи теж, якщо Росія переможе.

Нагадаємо, що у виданні The Wall Street Journal пишуть, що Київ занепокоєний тим, що США можуть знову призупинить військову допомогу. Це може статися, якщо Дональд Трамп звинуватить Україну у зриві мирних перемовин. Тоді, як зазначають журналісти, президент США скористатися цим як підставою для припинення подальшої військової підтримки України.