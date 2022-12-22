США можуть визнати Росію спонсором тероризму: якими будуть наслідки для Кремля

Конгрес Сполучених Штатів Америки розглядає можливість визнання Росії країною-спонсоркою тероризму. Таке рішення боляче вдарить по російській економіці.

Про це 24 каналу розповів історик, політичний оглядач зі США Армен Чибухчян. За його словами, якщо Вашингтон ухвалить рішення про те, що Росія – держава, яка підтримує тероризм, це загрожує Москві ще жорсткішими економічними наслідками.

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Також Росія опиниться у ще більшій ізоляції, ніж зараз.

Ці наслідки найбільше вплинуть на Росію, коли вона через треті країни або компанії-посередників намагається отримати певні речі, які не може купити напряму. Зокрема, йдеться про мікрочипи, процесори та інші деталі для зброї,

– пояснив Чибухчян.

Наслідки ймовірного визнання Росії країною-спонсоркою тероризму

Політичний оглядач зазначив, що у середині грудня британська агенція новин Reuters оприлюднила розслідування про те, як Москва обходить західні санкції. Як виявилося, низка західних компаній поставила Росії чипи на 777 мільйонів доларів. Їм у цьому допомагали маленькі компанії з Туреччини, Китаю та Гонконгу.

Зараз багато компаній та країн намагаються все-таки певними способами допомогти Москві обійти санкції. Однак якщо США визнають Росію країною-спонсоркою тероризму, то це буде неможливо. Адже тоді компанії, які допомагають Кремлю, також потраплять під санкції США,

– сказав Чибухчян.

Він додав, що у такому випадку ті компанії чи країни, які підтримують Росію злочинними методами, втратять свої ринки у США, а також довіру до себе.

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Рішення США може викликати ланцюгову реакцію в Європі

Чибухчян вважає, що якщо США визнають Росію країною-спонсоркою тероризму, це викличе ланцюгову реакцію у Європі. Європейські країни можуть взяти приклад зі Сполучених Штатів і також ухвалити аналогічні рішення щодо Росії.

"Насамперед цим у хорошому сенсі "заразяться" англосаксонські країни, а далі піде Німеччина та франкофонні держави", – зазначив політичний оглядач.

Рішення щодо Росії: коротко