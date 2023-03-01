Блінкен пригрозив ударом по китайських компаніях у разі поставок Росії летальної зброї

США можуть запровадити санкції проти китайських компаній і приватних осіб. Це станеться, якщо Пекін надасть Москві летальну допомогу для війни проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Пекін матиме серйозні проблеми у відносинах з іншими країнами, якщо Китай порушить санкції США проти Росії через війну в Україні.

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Ми дуже уважно стежили за цим з першого дня, і причина, чому я підняв це питання не тільки з Ван Ї минулого тижня, але й публічно, полягає в тому, що ми занепокоєні, виходячи з інформації, яку ми маємо. Тим, що Китай розглядає можливість переходу від нелетальної підтримки, яку надають деякі з його компаній, до фактично летальної матеріальної підтримки військових зусиль Росії в Україні,

– заявив держсекретар США.

За словами Блінкена, США попередили Китай про наслідки надання такої підтримки Росії. Якщо це станеться, то на китайські компанії або окремі особи накладуть санкції.

"Китай не може мати обидві сторони, коли мова йде про російську агресію в Україні. Не можна з одного боку висувати мирні пропозиції, а з іншого – фактично підживлювати вогонь, який розпалила Росія", – додав держсекретар США.

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