США можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2" вже у грудні
Джерело:Укрінформ
США можуть ввести санкції проти "Північного потоку-2" вже у грудні 2021 року. Обмеження можуть накласти на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації газопроводу.
Експосол США у Німеччині та керівний партнер McLarty Associates Річард Берт зауважив, що американські конгресмени можуть обговорити це питання у жовтні. Відповідну заяву Берт зробив у межах онлайн-дискусії на платформі Боннського міжнародного безпекового форуму.
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Дуже ймовірно, що в грудні буде дебатуватися пропозиція, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації Північного потоку-2,
– наголосив Берт.
Він нагадав, що Палата представників одностайно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США. Зокрема, мовиться про законодавство щодо санкцій.
Вето з боку президента США Джо Байдена Берт назвав "малоймовірним". За словами експосла, адміністрація прагнутиме вето. Водночас "адміністрація Байдена слабшає".
"Друге дихання" для України
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі Росії не вдалося сильно просунутися вперед.
- За словами політика, "з огляду на те, як завершилися вибори в Німеччині, у нас з'явилося друге дихання в цій боротьбі".
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- Глава фракції "Слуга народу" також заявив: головним союзником України у питанні боротьби з газопроводом є Польща. Вона зайняла дуже жорстку риторику стосовно Німеччини.