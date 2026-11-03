Трамп може вдарити по Ірану після виборів: Фесенко назвав найімовірніший сценарій

Дональд Трамп може ухвалити рішення про нові удари по Ірану після проміжних виборів до Конгресу США. Водночас у його оточенні немає єдиної позиції щодо продовження військової операції, а дипломатичні спроби досягти компромісу поки не дали результату.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу оцінив імовірність нового загострення на Близькому Сході та можливі дії Вашингтона. Він пояснив, чому США навряд чи розпочнуть тривалу військову кампанію та які варіанти тиску на Тегеран залишається розглядати Трампу.

США можуть обмежитися кількома днями ударів

Американський президент поки може вагатися з рішенням щодо Ірану, адже серед його найближчих соратників є прихильники дипломатичного врегулювання. Фесенко припустив, що віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець Стів Віткофф переконують Трампа продовжити переговори.

Однак Тегеран відкидає компромісні пропозиції, які просувають Катар та інші посередники на Близькому Сході. Якщо іранське керівництво залишиться непоступливим, американська адміністрація може повернутися до активних бойових дій.

Я мало вірю в те, що це буде багатотижнева операція. Зараз значною мірою вичерпані ресурси й резерви зброї США, зокрема далекобійних ракет. Із системами ППО теж є проблеми, запаси їх невеликі,

– пояснив Фесенко.

Натомість політолог допускає кілька днів інтенсивних повітряних атак, зокрема спільно з Ізраїлем. Такий сценарій, на його думку, може відповідати й політичним інтересам Трампа та Біньяміна Нетаньягу.

Ізраїльському прем'єру важливо продемонструвати здатність захищати країну після виборів, на яких він не отримав необхідної більшості. Для Трампа нове загострення може стати способом перемикнути увагу американців із можливих невдач республіканців на виборах до Конгресу, хоча навряд чи допоможе підвищити його рейтинги.

Трамп має ще один спосіб тиску на Іран

Серед можливих сценаріїв обговорюється й застосування американської ядерної зброї, однак Фесенко сумнівається, що Трамп наважиться на такий крок. Значно ймовірнішим він вважає використання надпотужних неядерних авіабомб для ураження іранських ядерних об'єктів, розташованих у підземних укриттях.

Про можливість подібних ударів говорили ще навесні, але тоді їх не завдали. Тепер Вашингтон може знову розглядати цей варіант, хоча він також несе ризик відповіді з боку Ірану.

Вірогідність такої воєнної атаки дуже висока, якщо тільки все ж таки не вдасться домовитися про певний компроміс,

– припустив політолог.

Водночас одним із головних інструментів американського тиску залишається морська блокада Ірану, яка створює серйозні економічні проблеми для країни. Фесенко не виключив, що США поєднають точкові повітряні удари з її продовженням або посиленням, намагаючись схилити Тегеран до домовленостей.

Фесенко про нове загострення з Іраном: дивіться відео