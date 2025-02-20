У Тихановської розповіли, у знятті яких санкцій США найбільше зацікавлений Лукашенко

Адміністрація Дональда Трампа може послабити санкції проти Білорусі. Натомість Алєксандр Лукашенко має виконати умови угоди.

В етері 24 Каналу радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка сказав, на зняття яких санкції насамперед розраховує білоруський узурпатор.

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Яких обмежень хоче позбутися Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі мріє, аби Сполучені Штати зняли санкційні обмеження не тільки на військово-промисловий комплекс, а ще з понад 280 державних "лукашенківських" підприємств, які годують спецслужби, силовиків та армію білоруського узурпатора.

Важливо! Експерт із національної безпеки Іван Варченко вважає, що зараз не вдасться підкупити Лукашенка, адже він абсолютна маріонетка Росії.

Теоретично Лукашенко може розраховувати на зняття американських санкцій з національної білоруської авіакомпанії "Белавіа", тобто на пасажирські перевезення. До слова, ці обмеження були введені через захоплення літака у травні 2021 році.

Зверніть увагу! Влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Крім цього, Лукашенко хоче, щоб США скасували обмеження щодо білоруських банків та на калійні добрива, які також були введені у 2021 році. До речі, щодо російських калійних добрив таких обмежень немає.

Насправді цей напрямок (калійні добрива – 24 Канал) значною мірою фінансує лукашенківський режим, але зараз ціни на калій не такі великі, як раніше. А от банки дійсно потрібні, щоб вести торгівлю та підписувати угоди з третіми країнами,

– мовив Вячорка.

Водночас він наголосив, що білоруська опозиція виступає проти зняття санкцій щодо військово-промислового комплексу, нафтохімічного комплексу й тих підприємств, які зараз постачають зброю чи деталі для російської армії.

Ми будемо наполягати на тому, щоб не було повного зняття санкцій, а лише припинення. Щоб як тільки Лукашенко знову ескалюватиме, саджатиме когось до в'язниці, чи знову допомагатиме Владіміру Путіну розміщати війська в Білорусі, то тоді санкції можуть повернути за один день,

– додав радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

Нагадаємо, 12 лютого до Мінська приїжджав заступник помічника держсекретаря США Кріс Сміт. Американський дипломат вивіз із Білорусі трьох політв’язнів, серед них був один американець.

У Мінську Сміт провів перемовини з Лукашенком та головою білоруського КДБ Іваном Тертелем. На їх підставі Вашингтон розраховує на масштабне звільнення політв'язнів та пропонує натомість певні поступки для Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі, окрім звільнення в’язнів, також пообіцяв послабити репресії всередині країни.