Адміністрація Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на суму понад 7,4 мільярда доларів, попри критику його дій у секторі Газа і Лівані. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

На що підуть кошти

Державний департамент 7 лютого повідомив Конгрес про те, що він схвалив продаж 3000 ракет класу "повітря-земля" Hellfire і супутнього устаткування на суму 660 мільйонів доларів, а також бомб, систем наведення і детонаторів на суму 6,75 мільярда доларів.

У США, як і раніше, добре ставляться до перспективи озброювання Ізраїлю. Зокрема, там вважають, що забезпечити здатність до самооборони цього союзника – це також і в інтересах національної безпеки США.

Продажі охоплюють понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Поставки бомб та систем наведення почнуться наступного року, а ракет Hellfire, вироблених компанією Lockheed Martin Corp, у 2028 році.

Бомби поставлятимуться як з американських складів, так і від підрядників, включно з Boeing Co, ATK Tactical Systems Co і підрозділом L3Harris Technologies Inc.