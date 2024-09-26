США нададуть Patriot та ракети великої дальності: Зеленський розкрив деталі пакету допомоги

Напередодні стало відомо про черговий пакет військової допомоги від США. Зокрема, до нього увійде додаткова батарея ППО Patriot.

Також новий пакет військової допомоги буде містити ракети великої дальності. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.

Дивіться також У Пентагоні рекомендували надати Україні боєприпаси з білим фосфором, Білий дім відмовив, – ЗМІ

Що відомо про пакет військової допомоги від США

Удень 26 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США виділили Україні черговий пакет оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США. Також були запроваджені санкції проти Росії.

Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки,

– зазначив український лідер.

Зеленський зауважив, що до пакету допомоги увійдуть найважливіші засоби для захисту українців. Зокрема, буде передано батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, БпЛА, ракети великої дальності та класу "повітря – земля". Також Україна отримає кошти для зміцнення власної оборонно-промислової бази.

"Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України", – заявив Зеленський.

Також президент подякував США та американському народу за надану підтримку, яка наближає перемогу над російською агресією.

Зауважимо, що в Білому домі надали більш розширений список того озброєння, яке буде передано Україні. Зокрема, було прийнято рішення надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW).

"Щоб протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Секретна служба США вжили сьогодні заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу криптовалют у координації з міжнародними партнерами", – зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, що США також виділили пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів. До пакету допомоги увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи Javelin, бронетехніка, патрульні катери та інше обладнання і послуги для підтримки України.