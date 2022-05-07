США нададуть Україні додаткове озброєння та обладнання на ще 150 мільйонів доларів

США знову нададуть Україні військову допомогу. Цього разу її вартість становитиме 150 мільйонів доларів.

Деталі допомоги від США

Про надання озброєння повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що загальна вартість озброєння, яке Вашингтон передав Києву вже становить 3,8 мільярда доларів.

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Ми продовжуватимемо надавати Україні зброю, яку її сили ефективно використовують для захисту своєї країни та свободи своїх співгромадян,

– підкреслив чиновник.

Він наголосив, що США також надають Україні:

фінансову підтримку;

допомогу у документовані звірств російської армії проти мирних українців;

заходи щодо посилення тиску на економіку Росії.

"США, наші союзники та наші партнери пишаються тим, що солідарні з народом України у його справедливій справі – захисті своєї країни та своєї демократії", – зазначив Блінкен.

Політик додав, що Білий дім допомагатиме Україні стільки часу, скільки це буде потрібно для перемоги у війні.

Зауважимо, про те, що США нададуть Україні нове озброєння 6 травня повідомив американський лідер Джо Байден. Він зазначив, що ЗСУ отримають боєприпаси, радари та інше важливе обладнання. Яке саме – не розголошують.

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Остання заява Байдена щодо України: що відомо

Політик попросив Конгрес збільшити фінансування допомоги для України. Це, за словами глави Білого дому, дасть українській делегації впевненість за столом переговорів з росіянами.

9 травня Байден підпише закон про ленд-ліз для України. Це станеться у символічну для Кремля дату.

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