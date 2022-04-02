США нададуть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів доларів

Міністерство оборони США погодило Україні додаткову військову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів.

Це початок нових контрактів та можливостей

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що ця допомога є "початком процесу укладення контрактів на надання нових можливостей" Україні, а не постачання обладнання з військових запасів США.

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Це рішення підкреслює непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль відбити війну проти Росії,

– йдеться у повідомленні.

США надійний союзник України

З початку роботи адміністрації Джо Байдена США виділили Україні понад 2,3 мільярда доларів на підтримку безпеки, у тому числі понад 1,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше Президент США Джо Байден наголосив, що Штати й надалі надаватимуть Україні зброю, яка допоможе захистити себе від агресора. Також США не збираються послаблювати введені проти Росії санкції.

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