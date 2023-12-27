США надають Україні військову допомогу на 250 мільйонів доларів для найнагальніших потреб

Україна продовжує отримувати військову допомогу від партнерів. Так, 27 грудня стало відомо про те, що США виділяють черговий пакет на 250 мільйонів доларів.

Ввечері 27 грудня стало відомо, що у США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги для нашої держави. Його загальна сума складає 250 мільйонів доларів. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Що входитиме до пакета допомоги

За наявною інформацією, пакет допомоги на 250 мільйонів доларів міститиме:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

боєприпаси для HIMARS;

снаряди 155 і 105 міліметрів;

ракети TOW;

Javelin та АТ-4;

15 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інше.

У Міноборони США зазначають, що цей пакет військової допомоги містить те, що потрібно для задоволення найнагальніших потреб нашої держави.

Водночас у Пентагоні вкотре звернулися до Конгресу США. Закликали "якомога швидше" у новому 2024 році затвердити додатковий запит президента Джо Байдена. Мовиться про виділення 61 мільярда доларів. У відомстві підкреслюють, що це "розумна інвестиція" у національну безпеку США.

Раніше міністр оборони прокоментував затримки допомоги від США. За словами Рустема Умєрова, ситуація складна, але контрольована.

Що в Міноборони кажуть про затримку допомоги

Водночас міністр оборони зазначив, що російські фейки про відмову США від допомоги нашій державі не мають нічого спільного з дійсністю. Він додав, що у Штатах наразі кілька питань, які не стосуються України. Зокрема, стіна на кордоні з Мексикою.

Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів – стовідсоткова підтримка у справах України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться – це головне,

– підкреслив Умєров.

За його словами, питання фінансової допомоги поставатиме доти, поки країна не запустить свою економіку в тих обсягах, які необхідні. Він додав, що наша держава слідкує за тим, як діє ворог, створює план оборони, обговорює ці питання з партнерами, а також планує продовжувати співпрацю.