Україна повинна "виривати" підтримку: які стратегічні інтереси Заходу у війні з Росією

Один з міністрів закордонних справ Литви заявив, що допомагати Україні – це наче "згодовувати дракону своє м'ясо". Однак США все ж має свої стратегічні інтереси для підтримки нашої держави.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт та аналітик Ігаль Левін, зауваживши, що Україні потрібно виборювати допомогу. Українська дипломатія не повинна думати про інтереси Заходу.

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Які стратегічні інтереси Заходу у війні в Україні

За словами військового експерта, Сполучені Штати не допомагають Україні просто так. Військова допомога для нашої країни – це національні інтереси США та їхня вигода.

Вони (західні партнери України – 24 Канал) допомагають Україні не через те, що росіяни вбивають та знищують українців, а через те, що вони мають свої інтереси. Якби вони не були дотичними до інтересів України, Захід би цього не робив,

– пояснив Левін.

Подібна ситуація була у війні в Афганістані, коли США надавала допомогу для того, аби послабити Росію. Країна-агресорка тоді залишилась без половини свого озброєння та з жахливою економічною ситуацією.

Військовий експерт наголосив, що завданням української дипломатії є "виривати" важливі та потрібні рішення, військову допомогу та підтримку в Сполучених Штатів, відштовхуватись від інтересів нашої країни.

Не потрібно думати, що Україна повинна обслуговувати американські інтереси, адже вони в них можуть бути іншими. Не факт, що США вважають, що Росія має розвалитись. Раніше для США був шок, що розпався СРСР, вони надсилали Росії допомогу, що вже і вона не розвалилась,

– розповів Левін.