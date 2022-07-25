В Україну вже прямують нові HIMARS, безпілотники Phoenix Ghost та боєприпаси, – Пентагон

США надають Україні чергову військову допомогу. До нашої країни прямують нові артилерійські системи HIMARS, безпілотники та Phoenix Ghost й боєприпаси.

Сума чергової допомоги США Україні становить 175 мільйонів доларів. Наша країна отримає ще 4 системи HIMARS.

Зауважте Отримання Україною бойових літаків – одне з ключових питань війни, – аналітик

Яку зброю отримає Україні

У межах чергової допомоги США передадуть Україні 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost. Їх США закуплятимуть у виробників та передаватимуть нашій державі. У Пентагоні відзначили, що українські військові навчилися ефективно використовувати ці безпілотники.

Безпілотники нададуть Україні у межах програми Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), на яку виділили 95 мільйонів доларів.

Окрім того, Україна отримає 4 командно-штабні машини, протитанкову зброю та 36 000 боєприпасів калібру 105 міліметрів.

Після отримання цієї допомоги в України буде 16 артилерійських систем HIMARS, за допомогою яких наші військові щодня завдають точних ударів по позиціях окупантів.



Зброя зі США прямує до України / Фото Пентагону

HIMARS ефективно нищить окупантів

У росії настільки лякаються через точну роботу системи HIMARS, що для заспокоєння окупантів та всіх росіян, пропагандисти та міноборони росії вигадують фейки про нібито знищення цієї зброї або її частин.

Наприклад, у росії вже звітували про знищення "зарядної машини" HIMARS, якої не існує, тому що артилерійська система перезаряджається самостійно.

Після запуску ракет "Калібр" на Хмельниччину 24 липня у росії також вирішили збрехати і чого разу "друга армія світу знищила склад зі снарядами до HIMARS". Усе б нічого, але всі ракети збила ППО.

Поки окупанти брешуть та пишуть нові байки, українські воїни ефективно використовують американську зброю. за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, HIMARS знищили вже 50 ворожих складів та командних пунктів.

Цікаво – Україна може отримати більше зброї від Німеччини: дивіться відео