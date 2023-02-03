США надішлють Україні наземні бомби малого діаметру з радіусом дії 150 кілометрів, – FT

У п'ятницю 3 лютого США оголосять новий пакет військової допомоги Україні у розмірі майже 2,2 мільярда доларів. До нього мають увійти наземні бомби з радіусом дії 150 кілометрів.

Про це виданню розповіли анонімні джерела з адміністрації президента Джо Байдена, які знайомі з цим питанням.

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Суттєво посилить можливості України

Вашингтон може надати Україні так звані розумні наземні бомби малого діаметра, радіус яких становить 150 кілометрів. Запускати такі бомби можна з різних пускових установок, зокрема з HIMARS, які Україна вправно використовує. До слова, США надавали Україні боєприпаси до цієї системи з радіусом дії 85 кілометрів. Тобто розумні бомби суттєво посилять можливості України.

Зокрема дальність цих бомб дозволить вражати ворожі цілі на більшій відстані. Проте запит Києва на ракети ATACAMS дальністю в 300 кілометрів, Вашингтон поки що відхиляє, побоюючись їх застосування українськими військовими по території Росії, що призведе до прямого зіткнення НАТО з Москвою.

Ці бомби є спільною і відносно недорогою розробкою Saab і Boeing. Бомба поєднує в собі 113-кілограмовий високоточний боєприпас із ракетою. У Saab кажуть, що система настільки точна, що може вдарити в радіусі автомобільної шини.

За даними джерел видання, новий пакет військової допомоги від США також включатиме додаткові ракети ППО, боєприпаси та запасні частини для систем, які вже є на полі бою.

Коли західні танки прибудуть до України

Аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький зазначив, що терміни поставок британських Challenger 2 та німецьких Leopard 2 залежатимуть від тривалості підготовки українських військових. Однак Україна отримає їх навесні цього року і вже до літа вони будуть залучені до військових операцій безпосередньо на фронті.

Однак американські танки, за словами посадовця, надійдуть до нас найпізніше, адже зараз USAI виділяє кошти на замовлення та виготовлення цієї техніки, через що потрібно більше часу. Тут поки не прогнозують приблизних термінів прибуття.