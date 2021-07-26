США надіслали 700 військових для участі у навчаннях в Грузії – Голос Америки

У Грузії стартували багатонаціональні військові навчання Agile Spirit 2021. Зокрема, США надіслали туди 700 своїх військових.

Загалом у навчаннях, які включатимуть наземні та повітряні операції, візьмуть участь 2,5 тисячі військових з 15 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу. Серед них США, Грузія, Україна, Велика Британія та країни Балтії.

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В Афганістані – рекордна кількість загиблих

В Афганістані від початку 2021 року загинули понад 1 600 цивільних. За даними ООН, третина з них – діти. Цей показник збільшився майже на половину у порівнянні з цим самим періодом 2020 року.

Водночас США та НАТО продовжують виводити свої війська з країни. Однак з часу повалення режиму "Талібану" виросло ціле покоління афганців, майбутнє яких викликає тривогу.

Ще у 2020 році внаслідок переговорів США й "Талібан" домовилися про виведення американських військ з Афганістану. Процес має завершитися вже в серпні 2021 року.

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Україна підтримала кубинців

Україна, США та ще низка держав виступили на підтримку Куби. Вони оприлюднили спільну заяву, яку підписали очільники міністерств закордонних справ.

Країни закликали владу Куби дослухатися до голосу народу, поважати його права, звільнити арештованих за участь у протестах, а також відновити інтернет-зв'язок.

Поранення на Донбасі

Пресцентр Операції Об'єднаних сил України повідомив про поранення 2 українських військових на Донбасі. Там також зафіксували 11 порушень режиму тиші російськими бойовиками.

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