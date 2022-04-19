США направлять в Україну більше артилерії, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що планує передати більше військової допомоги Україні. Мовиться про артилерію.

Таку заяву Байден зробив, відповідаючи на питання журналістів у місті Портсмут, штат Нью-Гемпшир.

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Представники ЗМІ запитали Байдена, чи планує він постачати Україні більше артилерії, на що він відповів: "Так".

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що лише зброя від США може переламати ситуацію на фронті.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від США Мі-17, які призначалися Афганістану. Штати передадуть ці гелікоптери в межах нового пакету військової допомоги.

Цікаво, що США нададуть Україні озброєння майже на 800 мільйонів доларів. Про допомогу президент США Джо Байден оголосив під час розмови з Володимиром Зеленським.

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