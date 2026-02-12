Трамп закінчить як Янукович, – історик пояснив, що зіграє проти лідера США

У США вкрай негативно сприймають внутрішню політику Дональда Трампа. Зокрема мовиться про рейди Служби імміграційного та митного контролю. Ймовірно, назрівають серйозні протести всередині країни. Можливі навіть певні аналогії із президентством Віктора Януковича.

Таку думку 24 Каналу висловив історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, зазначивши, що для Трампа це добре не закінчиться. За його словами, Янукович теж так починав.

"Ні Янукович, ні Трамп не рахуються з реальністю. Вони мають свої великі чи малі візії, але не зважають на те, що є насправді", – висловився історик.

Чим Трамп схожий на Януковича?

Ярослав Грицак вважає, що схожість Януковича з Трампом у тому, що це тип лідера, який ставить успіх країни й партії в один ряд зі своїм особистим успіхом. Президент США цього не приховує, адже мовиться про власне збагачення.

Я не думаю, що Трампу це вдасться. Все-таки у США діють інституції, є не мала кількість людей, які цьому опиратимуться. Я не виключаю, що Трамп може вдатися до зброї, але треба чекати на вибори до Конгресу,

– підкреслив він.

Це важливо, адже зараз популярність Трампа досить низька. Раніше вся його політична сила трималась на високих рейтингах. Тому, на думку історика, з часом Трамп почне здавати позиції.

Масштабну операцію ICE у Міннесоті під назвою Operation Metro Surge вирішили згорнути після двох смертельних випадків і хвилі масових протестів. Адміністрація Трампа припинила активну фазу кампанії. За словами Тома Гомана, який координував операцію, її результати зробили штат менш привабливим для злочинців, а за час рейдів було затримано понад 4 тисячі осіб.

Крім цього, президент США, ймовірно, прагне посісти важливе місце у геополітиці. Підтвердженням цього може стати Венесуела та арешт Ніколаса Мадуро.

США заявляють, що вони є пан-господар на двох американських континентах. Мовляв, вони роблять там, що хочуть, і ніхто не може у це втрутитись. І в цьому сенсі вони часто бувають ефективнішими за будь-яку іншу державу, зокрема і за Росії,

– зауважив Ярослав Грицак.

Він підкреслив, що сам факт подій у Венесуелі сильно принизив у Володимира Путіна. Все тому, що Трампу вдалося зробити те, на що розраховував кремлівський диктатор у випадку з Україною.

"Трамп пробує зійти з рейок світового лідерства. Європа й США можуть бути світовим лідером лише тоді, коли працюють у рамках усього світу. Коли Трамп обмежується лише США, то він робить свою країну не великою, а малою", – зазначив історик.

Грицак також додав, якщо мовиться світове лідерство Китаю, Росії, Європи та США, то варто не забувати питання українського фактора. Хоч Україна є не такою великою, як ці країни, але вона є дуже важливою частиною рівняння у відносинах між цими державами.

