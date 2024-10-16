Україна обурена "подвійними стандартами" і необмеженою підтримкою Ізраїлю з боку США, – Politico

Сполучені Штати розгорнули передові системи ППО і десятки військових, щоб захистити Ізраїль від масованої ракетної атаки, яку здійснив 1 жовтня Іран. В Україні обурені, що не мають такого ж рівня підтримки від американських партнерів.

Про це мовиться у матеріалі видання Politico. У Києві назвали таку політику США "подвійними стандартами".

До теми В Пентагоні відповіли, чому союзники не будуть збивати російські ракети в небі над Україною

Чому американці не збивають російські ракети у небі над Україною

Журналісти зазначили, що коли американські та британські системи протиповітряної оборони та винищувачі допомогли збити сотні іранських ракет 1 жовтня, у Міністерстві закордонних справ України закликали союзників "захищати український повітряний простір з такою ж рішучістю та без вагань від російських ракетних і безпілотних атак". Там зазначили, що людське життя однаково цінне в будь-якій частині світу.

Водночас у матеріалі зазначено, що причина, чому США діють сміливо в Ізраїлі та обережно в Україні, зрозуміла. Адже Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран – ні.

Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не подобається чути, але, на жаль, правдива, полягає в тому, що ми можемо ризикнути збити іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши пряму війну з Тегераном, яка може призвести до ядерної війни. Набагато більше ризику є, якщо вчинити те саме з російськими ракетами,

– сказав старший помічник Сенату США, який працює з питання України.

Двоє чиновників адміністрації Байдена на умовах анонімності висловили те саме.

Автори наголосили, що відправлення американських військ в Україну для збиття російських ракет може "спровокувати пряме військове зіткнення між двома провідними ядерними державами світу" на тлі "найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни". Тоді як на Близькому Сході США можуть збити ракети над Ізраїлем, не спровокувавши війну з ядерним противником.

В матеріалі також мовиться, що Іран удосконалив ядерний матеріал до рівнів, близьких до збройового, але "не намагався створити атомну бомбу".

Як зараз союзники допомагають Україні у відбитті атак

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі партнери вже передають дані українцям про переміщення російських бомбардувальників до вогневих позицій.

Отримавши попередження, тисячі солдатів розвідки, зв’язку та мобільних підрозділів протиповітряної оборони починають діяти. Українські пілоти також активізуються на випадок дуже великих атак.

У матеріалі також мовиться, що Київ хоче, щоб Польща та Румунія активно збивали ворожі цілі як у власному повітряному просторі, так і над Заходом України. Київ і Варшава домовилися обговорити цю можливість у нещодавній угоді про взаємну безпеку, але поки Польща не змінює політику.

Варшава дала зрозуміти, що не діятиме без повної підтримки всього альянсу НАТО, а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що такої підтримки бракує, зокрема і з боку Вашингтона.

Хоча Київ прагне, щоб його союзники діяли так само, як вони діють з Ізраїлем, двоє українських офіцерів ППО на умовах анонімності сказали, що зробити це легше над Ізраїлем, ніж над Україною.

Ізраїль – невелика країна, тобто США можуть використовувати свої корабельні системи ППО. Тим часом Україна величезна і недоступна для західних військово-морських сил: її союзникам потрібно буде розташувати протиповітряну оборону на західному кордоні країни, з якої вони могли б захищати лише сусідню територію,

– зазначено у матеріалі.

Країнам НАТО, можливо, також доведеться літати на реактивних винищувачах над Україною, що може призвести до прямих зіткнень з Росією – саме цього Білий дім намагається уникнути.

Водночас журналісти переконані, що занадто обережна політика Заходу щодо Росії надсилає світові сигнал про те, що ядерні держави "користуються пошаною, у якій відмовляють нормальним країнам". А це підвищує ризик того, що такі країни, як Іран, вирішать використовувати ядерну зброю, знищивши режим нерозповсюдження ядерної зброї, який спрямований на обмеження кількості ядерних держав.