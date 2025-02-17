Ніхто не зацікавлений в Афганістані 2․0, – Зеленський про заяви США щодо України і НАТО

Президент Зеленський відреагував на заяви уряду США про те, що Україна не стане членом НАТО. Він зауважив, що це питання не можна просто так зняти з обговорення.

Президент нагадав історію із виведенням військ з Афганістану у 2021 році та попередив, що припинення війни в Україні може призвести до подібної ситуації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського німецькому виданню Tagesschau.

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Зеленський закликав захід не повторювати помилок минулого

"Це не можна просто зняти з обговорення. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0", – сказав Зеленський.

Угоду про виведення західних військ з Афганістану уклали під час першого президентського терміну Трампа. Згодом її дуже швидко реалізували в адміністрації Байдена у 2021 році.

Це дозволило талібам після десятилітніх боїв швидко захопити столицю Кабул, а отже, й владу у країні.

Зеленський зауважив, що це сталося через "брак поваги до людського життя".

Є досвід того, що відбувається, коли хтось закінчує щось, не замислюючись, і дуже швидко відмовляється,

– зауважив президент України.

Тож він закликав Захід не повторювати свої помилки минулого і наголосив, що будь-які домовленості без України неможливі.