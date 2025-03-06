США надають Україні розвіддані "оборонного призначення", – CBS

США припинили надавати Україні розвідувальну інформацію. Повідомлялося, що зупинили обмін усіма розвідданими, однак деякі джерела стверджують, що це не так.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал CBS, який цитують у BBC.

Важливо США припинили надавати розвіддані Україні

Чи отримує Україна розвіддані від США

У ЗМІ повідомляли, що США припинили обмінюватися з Україною будь-якою розвідувальною інформацією. Однак джерела CBS стверджують, що це не зовсім так.

За повідомленнями CBS, адміністрація Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими, які вони називають "летальними". Мовиться про інформацію для ударів по території Росії, роботу HIMARS тощо. Однак частина "оборонних" даних, які дозволяють Україні захищатися, продовжує надходити.

Західні ЗМІ наголошували, що розвіддані США допомагали попереджати про пуски ракет та дронів. Крім того, це дозволяло збивати ворожі цілі. Втім, NYT повідомляє, що інформація про пуски ракет та дронів Росією також більше не надходить.

За даними CBS, рішення призупинити обмін розвідданими ухвалив особисто президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що першим про припинення обміну розвідданими повідомив британський таблоїд Daily Mail. У ЗМІ стверджували, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона. Це рішення стосується британського Головного управління розвідки, шпигунських агентств та підрозділів Міноборони.

Згодом Суспільне спростувало це твердження. Посилаючись на власні джерела, журналісти стверджували, що станом на середу, 5 березня, Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США.