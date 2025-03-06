Можуть стати безнадійними: військовий пояснив, як без розвідданих США працюватимуть Storm Shadow

Британські ракети Storm Shadow та чимало інших можуть стати безнадійними через припинення обміну розвідданими між США та Україною. Однак наша держава має власну зброю, здатну здійснювати удари на аналогічну відстань.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Зазначимо, що рішення про припинення надання розвідданих Україні міг ухвалити сам президент США Дональд Трамп.

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Як на Україну вплине зупинка обміну розвідданими

Рішення США припинити надання розвідданих Україні може значно вплинути на ефективність використання британських ракет Storm Shadow. Військовослужбовець зазначив, для запуску цієї зброї необхідні дані американських супутників.

Раніше Британія лише інформувала Америку про ситуацію на певних цілях. Тепер, з урахуванням припинення обміну розвідданими США з Україною, технічна можливість звіряти дані між ракетами і супутниками стала неможливою, що може призвести до труднощів у їхньому використанні.

Це ж стосується і ракет GMLRS для систем HIMARS та ракет ATACMS, хоча останні в Україні використовується менше через обмежену кількість поставок,

– зазначив боєць.

Проте, як пояснив Мусієнко, Україна має достатньо засобів для визначення цілей і завдання ударів, зокрема в окупованому Криму та Курській області, завдяки підтримці європейських партнерів та власним можливостям. Українські ракети можуть летіти на таку ж відстань як британські Storm Shadow.

Звернімо увагу, джерела CBS стверджують, що адміністрація Дональда Трампа продовжує надавати Україні "оборонні дані", які дозволяють їй захищатися.