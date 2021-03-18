США не відкликатимуть свого посла з Москви

США не мають наміру висилати посла з Москви для консультацій. Хоча напередодні Росія відкликала свого представника з Вашингтону на батьківщину.

США зможуть знайти сфери для співпраці з Росією, попри складнощі у відносинах. Про це на брифінгу заявила представниця Білого дому Джен Псакі.

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Вона також наголосила, що президент США Джозеф Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна-вбивці.

Чому Росія відкликала свого посла з США

Так Кремль відреагував на слова Байдена про те, що Путін є вбивцею. Дипломата відіслали у Росію для консультацій щодо відносин Москви та нової Адміністрації Вашингтона.

Дискусія Росії і США: деталі

Американська розвідка з'ясувала, що за вказівкою очільника Кремля напередодні президентських виборів у США Байдена активно "очорняли".

Американський президент заявив, що попередив Путіна, що той може поплатитися за свої дії. Крім того, на запитання журналістів про те, чи вважає він свого російського колегу вбивцею, глава США відповів ствердно.

У Кремлі одразу відреагували – сказали, що Білий дім має вибачитися за "хамство".

Водночас сам Путін на слова Байдена сказав: "Хто так обзивається, той сам так називається".

Згодом президент Росії запропонував очільнику США поговорити у прямому ефірі, однак у Білому домі відповіли, що той не має на це часу.

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