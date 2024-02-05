Білий дім не виключає ударів по Ірану: як США реагуватимуть на вбивство військових

США не виключають ударів по території Ірану у відповідь на вбивство трьох американських військових у Йорданії. Байден налаштований активно реагувати на загрозу для Сполучених Штатів.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зробив цю заяву після того, як США завдали авіаударів по цілях, пов'язаних з Іраном, в Іраку та Сирії.

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Реакція Білого дому на вбивство американських солдатів

28 січня база США Tower 22 в Йорданії стала об'єктом атаки безпілотника, що призвело до загибелі трьох американських військовослужбовців. Згодом у своєму зверненні президент Джо Байден заявив, що напад був здійснений радикальними бойовими угрупованнями, які підтримує Іран.

Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван у інтерв’ю NBC сказав, що Байден активно реагуватиме на загрозу для Сполучених Штатів.

Скажу, що президент має намір рішуче відповісти на напади на наш народ. Президент також не прагне ширшої війни на Близькому Сході,

– зауважив радник.

Салліван також зазначив, що не планує вдаватися в подробиці того, що адміністрація президента допускає, а що виключає. За словами радника, на цьому відповідь Сполучених Штатів на вбивство військових не закінчиться.

Те, що було в п'ятницю – це початок, а не кінець нашої відповіді, і будуть ще кроки – деякі з них будуть помітні, деякі, можливо, невидимі,

– заявив Салліван

Відповідь США на атаку бази у Йорданії