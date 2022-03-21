У США не виключають, що якась із країн НАТО може відправити війська в Україну

У США заявили, що не надсилатимуть свої війська в Україну. Однак можливість того, що якась з країн НАТО це зробить, таки є.

Нещодавно віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський зазначив, що в Україну потрібно ввести миротворчу місію НАТО, щоб допомогти у спротиві ворогам. За його словами, Польща продовжуватиме допомагати боротися з російськими окупантами.

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Якась із країн НАТО може відправити війська в Україну

Пані-посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд розповіла, що президент Джозеф Байден чітко заявив, що не розміщуватиме американські війська в Україні.

Ми не хочемо, щоб це переросло у війну зі Сполученими Штатами. Але ми підтримуватимемо наших союзників по НАТО. Ми маємо війська у країнах НАТО і президент чітко дав зрозуміти, що якщо станеться напад на будь-яку з країн Альянсу, згідно зі статтею V, ми підтримаємо її та захистимо,

– зауважила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що не може передбачити, які рішення приймуть конференції НАТО і як Альянс відреагує на пропозицію Польщі ввести в Україну миротворчу місію.

"Я можу сказати, що американські війська наразі не будуть на території України. Президент чітко сказав про це. Інші ж країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська в Україну", – зауважила пані-посол.

Томас-Грінфілд підсумувала, що це буде рішення, яке вони повинні прийняти.

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